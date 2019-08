Una setta dà la caccia ai gay in Russia, terrore nella comunità LGBT dopo l'uccisione dell'attivista Yelena Grigoryeva

Quando l'attivista LGBT russa Yelena Grigoryeva aveva trovato il suo nome nella lista degli obiettivi di un gruppo di "caccia gay", non sembrava aver preso sul serio la minaccia. Il gruppo si chiama "Pila", che in inglese significa "Saw", esattamente come la serie di film horror in cui un serial killer gioca con le sue vittime.

LEGGI ANCHE Gay Pride a San Pietroburgo, la polizia carica i manifestanti: una ventina di fermi

Pila aveva promesso «piccoli doni molto pericolosi e crudeli» ai numerosi attivisti gay russi che da tempo stanno portando avanti le loro battaglie. «Questa è solo una minaccia», aveva scritto Grigoryeva su Facebook all'inizio del mese scorso, pubblicando uno screenshot del sito Web del gruppo sulla sua pagina. «Non è così che vengono commessi i crimini».

Il 21 luglio il suo corpo è stato trovato tra i cespugli vicino alla sua casa di San Pietroburgo, con almeno otto ferite da taglio sul viso e sulla schiena. Aveva 41 anni. L'omicidio ha sconvolto la comunità LGBT della Russia, anche se non sembrano esserci prove certe che colleghino direttamente il gruppo Pila alla morte di Grigoryeva. «Non so chi siano queste persone, ma è significativo che le persone che la pensano in questo modo vivano in mezzo a noi», ha commentato l'attivista Mikhail Tumasov, anch'egli destinatario di minacce da parte di Pila.

«Molte persone vorrebbero in realtà fare ciò che Pila sta minacciando di farci. È emersa l'idea che uccidere le persone per il loro orientamento sessuale non è solo normale, ma nobile», ha detto ad AFP. «C'è un gruppo di vigilanti che cerca di trasformare la violenza contro le persone LGBT in un gioco e che incoraggia i russi a cacciarli per sport». Gli attivisti hanno affermato che il sito web di Pila è in circolazione da circa un anno e che sta pubblicando nomi e immagini dei loro obiettivi, promettendo "premi" per attacchi contro di loro.

Il sito Web di Pila è stato bloccato solo di recente, così come i suoi canali su Telegram. Ma Pila ha promesso «di giocare fino alla fine», nonostante il divieto. Alla fine del mese scorso, gli investigatori hanno arrestato un uomo sospettato di aver ucciso Grigoryeva, suggerendo che l'attacco fosse il risultato di una disputa personale. Quindi dissero di aver preso l'uomo sbagliato e di aver trattenuto un nuovo sospettato. Ma gli investigatori non hanno fatto menzione delle minacce omofobe contro l'attivista.

Separatamente, il Centro anti-estremismo russo ha dichiarato di non poter condurre un'indagine su Pila perché il suo sito Web è stato bloccato. Gli attivisti LGBT accusano le autorità di rifiutarsi di indagare adeguatamente sull'omicidio di Grigoryeva e sul gruppo omofobo. Dicono che Pila potrebbe non essere composta da assassini a sangue freddo, ma che il suo obiettivo principale era terrorizzare ulteriormente la comunità gay assediata della Russia. «Pila è pericolosa perché semina odio. Ispira le persone a commettere crimini reali», ha detto Alla Chikinda, portavoce di un centro di supporto LGBT nella città degli Urali di Ekaterinburg. Anche il centro ha ricevuto minacce da Pila, che ha chiesto che venisse chiuso. «Sarai le prossime vittime del nostro gioco se non rispetti le nostre condizioni», aveva avvertito il gruppo in una lettera.

Il centro di Ekaterinburg ha ora installato videocamere e si è lamentato con la polizia per la «Sensazione di impunità» che si respira attorno al gruppo Pila. Anche se la Russia ha depenalizzato l'omosessualità nel 1993, rimane una società profondamente omofobica. Un aumento della violenza contro i gay si è registrato a partire dal dal 2013, quando la Russia ha approvato una legge che vieta la "propaganda" gay tra i minori. In un vertice del G20 in Giappone a giugno, il presidente Vladimir Putin ha insistito sul fatto che la Russia rispettasse i diritti dei gay, ma ha anche preso in giro l'identità di genere. «Transformers, trans ... Non capisco nemmeno cosa sia».

A luglio, la Russia ha aperto un procedimento penale senza precedenti accusando i funzionari di negligenza per aver permesso a una coppia gay di adottare due bambini. Gli attivisti sostengono che non dovrebbe sorprendere il fatto che gruppi come Pila non temano la punizione. "Godono di una sensazione di impunità", ha dichiarato Vitaly Bespalov, editore di un portale online gay e uno degli obiettivi. "Sanno che non dovranno affrontare nulla per questo."

Ultimo aggiornamento: 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA