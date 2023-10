Israele, dietro l'attacco il fantasma di Mohammed Deif: chi è il terrorista jihadista sulla sedia a rotelle

Dietro gli attacchi di oggi, oltre alla lunga mano dell'Iran, potrebbe esserci anche il misterioso Mohammed Deif, il terrorista sulla sedia a rotelle a capo dei terroristi palestinesi delle Brigate al-Qassam.

Hamas, cos'è il movimento di resistenza palestinese e perché ha attaccato Israele

Mohammed Deif, il terrorista sulla sedia a rotelle

Il 58enne nato a Khan Younis, nella parte Sud della Striscia, è in testa alla lista dei più ricercati di Israele ed è già sfuggito a cinque tentativi di eliminazione da parte dello Stato ebraico.

Attacchi che gli hanno causato anche pesanti danni fisici (è cieco da un occhio, è stato gravemente ferito alla spina dorsale e deve muoversi su una sedia a rotelle) ma dai quali alla fine è riuscito sempre ad uscirne vivo. I servizi segreti gli danno la caccia da oltre venti anni, perché è ritenuto responsabile, tra le altre cose, dell'uccisione dei soldati Shahar Simani, Aryeh Frankenthal e Nachshon Wachsman, e di alcuni attentati agli autobus a Gerusalemme e Ashkelon che hanno causato la morte di oltre cinquanta cittadini israeliani.

IL FANTASMA

In realtà è una specie di fantasma, si muove con grande attenzione, frequenta una cerchia molto ristretta di fedelissimi e raccontano che dorma ogni notte in un posto diverso. In circolazione ci sono pochissime foto che lo ritraggono, l'ultima delle quali, praticamente un francobollo, risalente al 2001. In tempi recenti ha progettato e fatto realizzare la rete di tunnel (costata oltre un miliardo di dollari) che doveva servire per spostare armi, difendere Gaza da una eventuale invasione via terra e consentire ai vertici dell'organizzazione terroristica di Hamas di muoversi con maggiore facilità e meno rischi. Un'opera faraonica, che però è stata di fatto smantellata dai raid israeliani. Sua anche la progettazione dei razzi Qassam, quelli che in queste ore stanno piovendo sul territorio israeliano.