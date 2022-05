Missili Harpoon all'Ucraina, la Nato fornisce i razzi anti-nave per abbattere la flotta russa: come funzionano

La Nato invia missili Harpoon all'Ucraina per superare il blocco navale russo e sbloccare la tratta del grano nel Mar Nero. È l'ultimo backup di alto livello che l'Occidente fornisce a Kiev durante la guerra con Putin. Da giorni l'Alleanza stava pianificando l'invio dei missili speciali. Oggi, 24 maggio, venti Paesi hanno annunciato l'invio delle armi. Lo ha reso noto il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, al termine di un incontro in formato virtuale con gli alleati volto a coordinare gli armamenti destinati a Kiev. Gli Harpoon saranno inviati (inizialmente) dalla Danimarca.

Tra coloro che hanno annunciato nuovi pacchetti ci sono Italia, Danimarca, Grecia, Norvegia e Polonia, ha precisato Austin nel corso di un punto stampa. «Quello odierno è stato un incontro di grande successo - ha detto - Molti Paesi doneranno munizioni di artiglieria, sistemi di difesa costiera, carri armati e altri veicoli corazzati di fondamentale importanza».

Missili Harpoon, cosa sono

I missili Harpoon (arpione) sono stati progettati nel 1960 ed entrati in produzione nel 1975 dall'azienda McDonnell Douglas. È l'arma anti-nave più comune negli eserciti occidentali, a disposizione di circa 30 Paesi. Ogni missile ha un costo di 1,5 milioni di dollari. Possono essere lanciati dall'aria (AGM-84), da sottomarini (UGM-84) e dalla superficie (RGM-84). Sono lunghi fino a 4,6 metri, hanno un peso massimo di 630 chilogrammi (con 221 chilogrammi di testata esplosiva) e hanno una gittata limite di poco meno di 300 chilometri. I missili Harpoon sono a guida radar e viaggiano a velocità subsoniche (inferiori a MACH 1), sfiorando l'acqua del mare; in base alla versione questi missili sono in grado di salire di quota e poi scagliarsi sul bersaglio con violenza devastante.

I dubbi Usa e Gb

L'imminente rischio crisi del grano, sottolineata a più riprese da Zelensky, ha spinto gli Stati Uniti e la Gran Bretagna a dare il via libera all'invio dei missili Harpoon. Nei giorni scorsi gli alti vertici dell'Alleanza hanno discusso duramente sul tema. I dubbi erano alimentati dal timore di uno scontro con la Russia, che aveva già annunciato pubblicamente la preoccupazione per l'invio di queste armi altamente sofisticate. L'impasse è stato superato solo nelle ultime ore. La prima fornitura arriverà dalla Danimarca.

La preoccupazione della Russia

«L'esercito russo sta monitorando il possibile invio di missili antinave americani Harpoon all'Ucraina e sta adottando misure appropriate a scopo preventivo», aveva detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, citato dalla Ucrainska Pravda. «Molte armi stanno arrivando in Ucraina dall'ovest. Conoscete il nostro atteggiamento nei confronti della questione. Non c'è niente di nuovo. Il nostro esercito sta monitorando molto attentamente tutte queste consegne e sta lavorando preventivamente a questo riguardo. Si stanno prendendo le misure appropriate», le sue parole.