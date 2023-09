Giovedì 28 Settembre 2023, 19:17

Il pericolo, per i russi, adesso più che mai viene dal cielo. Ne avevano già parlato nei giorni scorsi, ai media ucraini, gli ufficiali dell'aeronautica di Kiev. Adesso la conferma arriva anche dagli Stati Uniti, che in questo tipo di operazioni militari stanno avendo un ruolo cruciale, avendo fornito ai soldati di Zelensky il sistema missilistico tattico militare MGM-140, più noto come Atacms, che permette alle forze ucraine di lanciare a lungo raggio per andare a colpire le postazioni russe dietro la linea del fronte di guerra. Soprattutto perché, a quanto pare, Washington è intenzionata a inviare sul campo una variante più datata del sistema missilistico, ma terribilmente letale. Si tratta dell'M39, un missile a grappolo a lungo raggio che, durante il volo, libera un migliaio di sottomunizioni esplosive. In sostanza l'arma ideale per l'Ucraina, specie se legata alle manovre per la riconquista della penisola di Crimea.

Missili Atacms, le pressioni sugli Usa

Kiev ha iniziato mesi fa a premere sulla Casa Bianca per ottenere gli Atacms, andando però sempre a sbattere contro una certa riluttanza del presidente Joe Biden, preoccupato sia per l'escalation bellica che l'utilizzo dei “suoi” missili potrebbe comportare, sia per il depauperamento delle scorte militari americane. Ma ultimamente la rotta sembra essersi invertita. E adesso le forniture stanno per arrivare in mano agli ucraini. Dettaglio non di poco conto se si considera che gli Atacms lanciati da terra possono colpire obiettivi fino a 300 chilometri di distanza, superando i 250 chilometri di gittata dei missili da crociera attualmente a dispozione dell'Ucraina, forniti da Francia e Regno Unito.

Le nuove armi

Insieme agli M39, Kiev potrebbe ricevere anche i razzi a grappolo M26 e M26A. I primi hanno una gittata di 30 chilometri e sono dotati di circa 650 submunizioni, mentre la variante M26A1 ha un'autonomia di 45 chilometri ed è dotato di circa 510 submunizioni. Con questo tipo di armi, spiegano gli analisti, l'Ucraina potrebbe raggiungere due obiettivi: isolare l’esercito russo in Crimea negandogli ogni rifornimento – colpendo ad esempio i ponti che riforniscono l'area - ed erodere sempre più l’artiglieria di Mosca. Ma Kiev potrebbe addirittura pensare di andare a colpire anche le stazioni ferroviarie, interrompendo anche i rifornimenti su rotaia. Il tutto senza costringere le truppe di terra ad avanzare ancora.