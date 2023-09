Missili a lungo raggio Atacms all'Ucraina dagli Usa: cosa sono. Hanno una gittata da 300 chilometri

Gli Stati Uniti sono pronti ad inviare all’Ucraina missili Atacms a lungo raggio. La notizia, ancora non ufficiale, è stata anticipata dall’Abc e arriva da un funzionario statunitense che ha avuto accesso ai piani di assistenza alla sicurezza di Washington: «Stanno arrivando», ha detto. Le armi potrebbero essere inserite nel prossimo pacchetto di aiuti. I missili Atacms hanno una portata che supera i 300 km. Rispetto ai razzi attualmente utilizzati da Kiev, potrebbero consentire di raggiungere obiettivi quasi quattro volte più lontani.

La notizia non è ancora stata divulgata in modo ufficiale, quindi le carte in tavola potrebbero cambiare. In ogni caso, potrebbero passare mesi prima che l’Ucraina riceva le nuove armi, spiega ancora il funzionario ad Abc News. Il portavoce della Casa Bianca, John Kirby, ha detto che non è stata presa alcuna decisione: «Non c’è alcuna decisione sull’Atacms in questo momento». Ha però aggiunto: «Come ha detto il presidente, non sono fuori dal tavolo». L’amministrazione Usa ha finora respinto le richieste di armi fatte dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky - anche dopo che il Regno Unito e la Francia hanno inviato missili Storm Shadow - a causa delle preoccupazioni sia per l’escalation con la Russia che per il mantenimento delle scorte americane.

Una gittata da oltre 300 chilometri

Nel luglio del 2022, il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha affermato che gli Stati Uniti erano «pronti a correre dei rischi» lasciando però intendere che l’invio di Atacms potrebbe portare a un conflitto diretto con la Russia: «Ci sono alcune cose che il presidente ha detto di non essere disposto a fornire. Tra queste, i missili a lungo raggio Atacms, che hanno una gittata di oltre 300 chilometri, perché crede che, sebbene uno degli obiettivi chiave degli Stati Uniti sia quello di fare il necessario per sostenere e difendere l’Ucraina, un altro obiettivo è garantire che non ci ritroveremo in una situazione in cui ci stiamo dirigendo verso una terza guerra mondiale». Un anno dopo, Sullivan è stato meno definitivo: «Se alla fine concederemo o meno l’Atacms sarà una decisione del presidente. Ne ha parlato con il presidente Zelensky». L’amministrazione Biden ha adottato un approccio in crescendo con i tipi di armi inviate in Ucraina: dai lanciatori portatili, alle sofisticate piattaforme di difesa aerea, fino ai veicoli blindati.