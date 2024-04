Missile da crociera subsonico per aerei tattici Kh-69, ecco la nuova arma russa contro le centrali elettriche di Kiev

La Russia prosegue la sua azione contro le centrali elettriche ucraine. Questa mattina 399 insediamenti sono rimasti senza elettricità in seguito a una serie di raid russi. Lo ha reso noto la compagnia statale Ukrenergo, spiegando che blackout si sono verificati negli oblast di Dnipropetrovsk, Donetsk, Sumy, Kharkiv e Kherson. L'operatore ha chiesto di limitare l'uso degli apparecchi che consumano energia dalle 19 alle 21, per alleggerire un po' la rete. Il governatore di Kherson Roman Mrochko, secondo quanto riporta Unian, ha denunciato che tutta la parte dell'oblast non occupata dai russi è senza elettricità e si registrano anche problemi per approvvigionamento idrico. Per effettuare il suo «attacco massiccio» contro l' Ucraina, Mosca starebbe utilizzando missile da crociera subsonico per aerei tattici Kh-69.

Gli attacchi alle centrali energetiche ucraine

Nelle ultime settimane la Russia ha colpito «fino all'80%» delle centrali elettriche convenzionali e la metà delle centrali idroelettriche dell'Ucraina «negli attacchi più pesanti dall'inizio della guerra», ha denunciato il ministro ucraino dell'Energia German Galushchenko in una conferenza stampa ripresa dai media ucraini. Galushchenko ha affermato che «la portata e l'impatto di questi attacchi sono molto maggiori» rispetto ai precedenti durante l'inverno dal 2022 al 2023. «I russi hanno modificato le armi», ha detto il ministro, aggiungendo che ora usano droni e missili esplosivi in ​​stile iraniano che causano più danni. «Il nemico sta attaccando di nuovo la nostra infrastruttura energetica!», ha detto Galushchenko su Telegram.

I nuovi missili da crociera Kh-69

Durante l’attacco al Trypil TPP, il più grande produttore di elettricità e di energia termica nella regione di Kiev, la Russia ha utilizzato i suoi nuovi missili da crociera Kh-69 che gli hanno permesso di distruggere completamente la centrale. Ciò è indicato dai frammenti ritrovati che Defense Express ha appreso dalle proprie fonti. Allo stesso tempo è stato anche identificato il raggio di lancio dei missili che era di circa 400 km. Questo parametro supera le stime note della portata dell'X-69 di 300 km, come la successiva iterazione dell'X-59MK2. Questo non è il primo utilizzo dei Kh-69 per attaccare l’Ucraina: la prima menzione del loro utilizzo è apparsa per la prima volta nel febbraio 2024 sebbene si siano verificati casi isolati già nel 2023. Successivamente, queste informazioni non ufficiali sono state confermate grazie alla pubblicazione dell'Istituto di ricerca scientifica di Kyiv per gli esami forensi (KNDISE) sullo studio del relitto dell'X-69 .

Come funziona

Il Kh-69 è un missile da crociera subsonico russo per aerei tattici. Il suo lancio è possibile dai caccia Su-34 e Su-35 e dovrebbe diventare il principale missile da crociera per il Su-57, che dovrebbe trasportare nei compartimenti interni delle armi. Le sue caratteristiche allora disponibili parlavano di un'autonomia fino a 290 km, ma nella sua messa in pratica si è rivelata essere maggiore. Il peso dell'unità da combattimento è stato dichiarato entro 310 kg. La caratteristica principale è la possibilità di volo ultra-basso ad un'altezza di 20 metri, che è inferiore alle capacità dell'X-101. Nonostante questo missile sia subsonico e abbia una testata più piccola dell'"ipersonico" X-47M2 "Dagger", l'uso dell'X-69 da parte della Federazione russa per colpire il Trypil TPP, sorprendentemente, può essere considerata una situazione peggiore.

L'efficacia

La sua efficiacia consiste nella possibilità di penetrare oltre la difesa aerea ucraina, ovviamente esaurita. In secondo luogo, il lancio da aerei tattici elimina la caratteristica degli attacchi missilistici su larga scala, quando viene registrato il decollo dei bombardieri strategici Tu-95MS e MiG-31K. Inoltre il suo utilizzo, proprio a causa del lancio dal Su-34 o dal Su-35, può essere più massiccio a causa del maggior numero di portaerei. Allo stesso tempo, il raggio di utilizzo di questo missile di 400 km è sufficiente per colpire un numero significativo di oggetti sul territorio dell'Ucraina da aerei tattici, che potrebbero avvicinarsi al confine o alla linea del fronte a una distanza di 50-70 km.