Miss Michigan ultrafan di Trump perde la corona per le accuse agli afro-americani e ai musulmani Video

Le accuse agli afro-americani e ai musulmani costano alla cinese-americana Kathy Zhu la corona di Miss Michigan. La ventenne studentessa, fan di Donald Trump, si è vista togliere il giorno dopo la vittoria lo scettro di Miss Michigan dall'organizzazione di Miss Word America per i suoi tweet contro gli afro-americani e i musulmani, che hanno violato le regole "di buon carattere" previste dalla competizione.



Lo riportano i media Usa. Il direttore del concorso le ha comunicato che i suoi account social "hanno contenuti offensivi, indelicati e inappropriati", come ha reso noto la stessa interessata, attivista conservatrice e direttrice del gruppo nazionale Chinese Americans for Trump. Ora non potrà più fregiarsi del titolo o usare le sue immagine come vincitrice della gara.

Did you know the majority of black deaths are caused by other blacks? Fix problems within your own community first before blaming others https://t.co/9r3KArvQkQ

— Kathy Zhu (@PoliticalKathy) October 8, 2017