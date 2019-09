Migranti, l'Ungheria contro l'Italia: deplorevole che abbia riaperto i porti alle Ong

L'Ungheria attacca l'Italia sul tema dei migranti definendo «deplorevole e pericoloso» che il nuovo governo italiano abbia consentito a navi di profughi di attraccare. Sono le parole del ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, che parlando in tv ha anche ribadito che Budapest non intende partecipare a una ripartizione dei migranti salvati in mare. «È un incentivo per i trafficanti e per i migranti stessi, che potranno arrivare di nuovo in massa», ha sostenuto il ministro in dichiarazioni all'emittente Mtv1.

Quello dell'apertura di qualche porto è solo il primo passo, ha sostenuto Szijjarto, ricordando che il governo italiano vuole anche ridistribuire migranti nell'Ue: «L' Ungheria non accetterà mai quote di accoglienza. Lo rifiutiamo e difenderemo i nostri confini», ha detto il ministro ungherese.

