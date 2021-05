«Migranti picchiati in mare dalla guardia costiera libica»: la video-denuncia di Sea Watch

«Ecco come si svolge un'intercettazione della cosiddetta guardia costiera libica. Persone in pericolo picchiate e costrette con la forza a tornare nell'inferno da cui fuggivano». È la denuncia della Ong Sea Watch che su Twitter ha poubblicato un video in cui si vede l'avvicinamento di un gommone carico di migranti da parte dei libici e un uomo colpire alcuni di loro.

Il filmato - «L'equipaggio di #SeaWatch4 ne è stato testimone e ha documentato i fatti con queste immagini», scrive la Ong che opera nel Mediterraneo. «A nome dell'Europa, li hanno riportati violentemente in Libia contro la loro volontà», aggiunge.

Ecco come si svolge un'intercettazione della cosiddetta guardia costiera libica. Persone in pericolo picchiate e costrette con la forza a tornare nell'inferno da cui fuggivano. Oggi l'equipaggio di #SeaWatch4 ne è stato testimone e ha documentato i fatti con queste immagini. pic.twitter.com/rZiREGmSF0 — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) April 30, 2021

