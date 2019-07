Migranti, 150 morti in naufragio al largo della Libia

Potrebbero essere fino a 150 i morti nel naufragio di un barcone davanti alle coste della Libia. Lo riferisce un portavoce dell'agenzia Onu per i rifugiati, Unhcr. Altre 140 persone sono state soccorse. A quanto si apprende, il barcone sarebbe partito da Khoms, oltre 100km a est di Tripoli. Secondo i sopravvissuti, a bordo si trovavano circa 300 migranti.

🚨Happening now:

Tragic news of a deadly shipwreck off the coasts of Al Khoms.

Initial reports indicate that over 100 persons may have lost their lives while other 140 have been rescued & disembarked, receiving medical & humanitarian assistance by UNHCR partner IMC.

— UNHCR Libya (@UNHCRLibya) July 25, 2019