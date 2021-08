Migranti, morte almeno 14 persone al largo di Fuerteventura. I testimoni: «Li hanno gettati in mare»

Martedì 31 Agosto 2021, 11:44 - Ultimo aggiornamento: 11:52

Tra le 14 e le 20 persone sono morte nel tentativo di raggiungere le Isole Canarie a bordo di un'imbarcazione questa mattina a circa 18 chilometri al largo di Fuerteventura: è la testimonianza dei sopravvissuti migranti raccolta dall'agenzia Efe. La barca era salpata da Tan-Tan, una città nel sud del Marocco, venerdì scorso. Secondo la testimonianza degli occupanti dell'imbarcazione, le persone poi morte sarebbero state «gettate in acqua durante il viaggio».

🔴 ÚLTIMA HORA | Mueren entre 14 y 20 personas en el viaje de una patera en Fuerteventura https://t.co/232aCM9rAR pic.twitter.com/LyTOf32fuF — EL PAÍS (@el_pais) August 31, 2021

I migranti arrivati ​​a Fuerteventura questo martedì hanno dichiarato che a bordo della nave viaggiavano circa 60 persone, come confermato dalla delegazione governativa nelle Isole Canarie. Il numero delle vittime non è ancora chiuso perché le testimonianze dei sopravvissuti differiscono: alcuni hanno riferito ai servizi medici che 12 dei loro compagni, tra cui due minorenni, sono morti in mare; mentre altri dicono che a bordo c'erano tra le 58 e le 60 persone, il che farebbe salire il bilancio delle vittime a trenta. Quando la barca è stata localizzata alle 3:00 di questo martedì, a circa 18 chilometri dal faro di Entallada, era occupata da 32 persone (16 uomini e 16 donne, una delle quali deceduta).