Migranti, gommone in avaria con 120 a bordo. Appello di Alarm Phone: «Salvateli»

«Crediamo che questa barca in difficoltà avvistata da Moonbird sia quella che ha contattato Alarm Phone. Uno dei tubi si sta sgonfiando. Un gommone così sovraffollato può crollare in qualsiasi momento. Europa, mobilita tutti i beni di salvataggio disponibili prima che sia troppo tardi!». È l'appello lanciato su Facebook da Alarm Phone. «Le persone in difficoltà dicono che ci sono 24 minori a bordo - scrive ancora Alarm Phone - Nessuna delle 120 persone indossa un giubbotto a vita! Crediamo che questa barca sia stata avvistata prima dall'aereo Moonbird di Sea-Watch. Il salvataggio deve essere lanciato immediatamente! Secondo un altro post della ong i migranti a bordo del gommone, «sono fuggiti dalla Libia e sono in mare già da oltre 12 ore».

🆘! ~120 persone in una barca in pericolo ci hanno chiamato da acque internazionali! Fuggono dalla #Libia e sono in mare da oltre 12h. Dicono che il motore non funziona più e il gommone si sta sgonfiando! RCC Malta e MRCC Roma: agite presto, lanciate un’operazione di soccorso! pic.twitter.com/pYj9WGXE3e — Alarm Phone (@alarm_phone) July 21, 2020



Intanto sono saliti a 14 gli interventi di soccorso prestati dall'alba ai migranti intercettati nelle acque di Lampedusa. Sull'isola sono arrivati 243 profughi. Gli ultimi 4 natanti, con a bordo una settantina di tunisini, sono stati avvistati da una motovedetta della Guardia costiera. Gli extracomunitari sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, a fronte di una capienza massima prevista per 95 persone, si trovano più di 280 persone. Coronavirus, allarme in Basilicata: 36 migranti positivi. Erano sbarcati a Lampedusa 10 giorni fa

