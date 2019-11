Migranti, Alarm Phone: «Nave con 70 persone partita dalla Libia imbarca acqua. Italia e Malta non inviano soccorsi»

​Migranti, Alarm Phone poco fa halanciato un s.o.s. su Twitter: «Nave con 70 persone imbarca acqua e Italia e Malta non inviano soccorsi». «Questo pomeriggio siamo stati chiamati da una barca in pericolo nella zona Sar di Malta, con circa 70 persone, tra cui donne e bambini, in fuga dalla Libia. Stanno imbarcando acqua e chiedono urgente aiuto. Le autorità di Italia e Malta non confermano se stanno inviando soccorsi». Lo ha twittato la ong Alarm Phone da pochi minuti, mentre a Malta infuria la bufera politica scoppiata per la svolta delle infagini sull'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia.

Questo pomeriggio siamo stati chiamati da una barca in pericolo nella zona SAR di Malta, con ca. 70 persone, tra cui donne e bambini in fuga dalla #Libia. Stanno imbarcando acqua e chiedono urgente aiuto. Le autorità di #Italia e #Malta non confermano se stanno inviando soccorsi. pic.twitter.com/O18Ek9B7wK — Alarm Phone (@alarm_phone) 29 novembre 2019

