Meteorite lo sfiora dopo avergli bucato il tetto. Dopo la paura la sopresa: riesce a venderlo a un milione di dollari Video

Sfiorato da un meteorite che gli ha bucato il tetto della veranda. Dopo la paura, la sorpresa milionaria. Per lui quell'incidente, è proprio il caso di dirlo, è stata la manna che gli ha procurato più di un milione di dollari. Del resto, per quanto la caduta di meteoroidi sia discretamente frequente, in tutta la storia si registra un solo morto nel 2016 in India: si calcola che vi sia una probabilità su 250 milioni di essere colpiti da uno di questi frammenti.

Protagonista di questo episodio è Josua Hutagalung, 33 anni, indonesiano, di professione falegname costruttore di bare. Si trovava in casa, nel villaggio di Satahi Nauli, quando è avvenuto l'incidente, quest'estate.

L'urto è stato così forte che è uscito cercando di capire cosa fosse successo. La pietra si era conficcata in terra e aveva lasciato un foro sul tetto.

La pietra è stata valutata da alcuni esperti 1.858.556 dollari: è un pezzo di circa 2 chili di condrite carboniosa, che ha subito catturato l'attenzione di Jarend Collins, un esperto americano di meteoriti, che lo ha acquistato e poi rivenduto al collezionista Jay Piatek, che ora lo conserva nel Center for Meteorite Studies dell'Università di Stato dell'Arizona. Ma Hutagung ha abbassato un po' il prezzo durante la compravendita: non ha confessato la cifra esatta, ma ha detto che gli è valso più di un milione di dollari.

