Fermato un camion con cani (chiusi in sacchetti) diretti al macello

Martedì 9 Gennaio 2024, 14:16

La polizia indonesiana sabato 6 gennaio ha fermato un camion che trasportava più di 200 cani incatenati o legati, con museruola, chiusi in sacchetti bianchi e diretti al macello. È questa l'ultima vittoria per gli attivisti contrari al commercio di carne di cani nel Paese asiatico. Christian Yosua Pale, animalista di Animals Hope Shelter Indonesia, ha spiegato ad Afp: "Ho ricevuto l'informazione in merito il 23 dicembre, quando uno dei miei follower sui social mi ha dato la soffiata sulla spedizione di cani da Cirebon a Semarang. Sono andato subito a seguire tutto il percorso fino a un centro distribuzione a Sragen". Irwan Anwar, capo polizia di Semarang: "Abbiamo indagato per un mese. E oggi possiamo sventare un tentativo di trasportare 226 cani. Abbiamo arrestato cinque sospetti e sequestrato il camion usato per il trasporto dei cani".