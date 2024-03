Indonesia, i naufraghi Rohingya costretti a lasciare i loro rifugi temporanei

Decine di rifugiati Rohingya, tratti in salvo dopo che la loro barca si è capovolta al largo della costa occidentale dell'Indonesia la scorsa settimana, sono stati costretti a lasciare il loro rifugio temporaneo a causa delle proteste locali. I Rohingya di etnia prevalentemente musulmana sono pesantemente perseguitati in Myanmar e migliaia di persone rischiano la vita ogni anno in lunghi e costosi viaggi per cercare di raggiungere la Malesia o l'Indonesia.

Ma l'afflusso di rifugiati ha scatenato la rabbia degli abitanti indonesiani ad Aceh dove, negli ultimi mesi, alcuni locali hanno spinto le barche dei Rohingya in mare o hanno cercato di assaltare i loro rifugi temporanei.