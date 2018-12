Meghan Markle, la rivelazione choc del padre: «Al suo primo matrimonio regalava marijuana»

Il rapporto tra Meghan Markle e il padre Thomas non è dei migliori. E gli ultimi dettagli sul passato della duchessa di Sussex potrebbero rendere ancora più difficile la riconciliazione. L'uomo avrebbe deciso di rivelare ulteriori episodi imbarazzanti dopo aver venduto ai tabloid delle foto della figlia. La moglie del principe Henry è stata già sposata e il suo primo matrimonio avrebbe avuto ben poco di nobile. Nel corso dei festeggiamenti Meghan Markle avrebbe regalato marijuana gli invitati

La duchessa è incinta del suo primo figlio, ma a turbare la sua serenità ci ha pensato Thomas, che ha rilasciato una nuova intervista al Sun in cui è tornato a parlare delle nozze nel 2011 con il produttore Trevor Engelson. La cerimonia si era svolta in Giamaica ed era durata pochi minuti. Dopo, tutti gli ospiti hanno iniziato a bere e a ballare e a scatenarsi. Sembra, infatti, che Meghan avesse deciso di regalare agli invitati piccole dosi di marijuana.



«Meghan aveva pianificato tutto nei minimi dettagli – ha svelato Thomas parlando del primo matrimonio e della presenza della marijuana al ricevimento -. È illegale, ma non è un grosso problema in Giamaica, è quasi una consuetudine laggiù. Non fumo erba e per quanto ne sappia, nemmeno lei». L'intervista potrebbe far scoppiare una nuova bomba mediatica e mettere in imbarazzo Meghan mentre stra trascorrendo le festività natalizie con la sua nuova famiglia.

