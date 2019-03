Renzi-Le Pen, scontro in tv: l'ex premier mette all'angolo la leader del FN in francese

Accesissimo dibattito in francese tra Marine Le Pen e Matteo Renzi in diretta tv. I due si sono scontrati nella trasmissione l'Emission politique e Renzi, sfoderando un francese degno di nota, non ha risparmiato una frecciata: «Madame Le Pen, è vero, io ho perso qualche volta, ma lei ha perso sempre, a tutte le elezioni alle quali ha partecipato: le presidenziali del 2012, del 2017, le regionali…».



Sul tema Brexit Renzi ha attaccato sia la Le Pen che Matteo Salvini: «Dicevano che con la Brexit a Londra ci sarebbero stati ospedali migliori, che l’economia britannica non è mai andata meglio. Ma non è vero, sta succedendo esattamente il contrario».

Ultimo aggiornamento: 14:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA