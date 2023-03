Matrigna contro la bambina festeggiata, niente torta di compleanno: «È grassa, deve dimagrire»

Anche i bambini devono perdere peso? Sì, secondo la matrigna di una bambina. La donna è stata messa sotto accusa per essersi rifiutata di comprare alla piccola Gwen una torta per il suo compleanno perché «rischia di farla ingrassare» e «non è salutare» .



Lara, 34 anni, si è chiesta se fosse nel torto per aver cercato di spingere la «figliastra» Gwen a fare «scelte consapevoli» in fatto di cibo. Ha affermato che la madre biologica della ragazza - e la sua principale tutrice - non le pone alcun limite sul consumo di cibi calorici e «spazzatura».



Cosa è successo

La donna ha insistito affinché Gwen mangiasse un «gelato a basso contenuto di grassi» invece di una torta di compleanno per combattere tutta la «spazzatura» che mangia a casa della madre. Lara sottolinea: «Mi rende triste la salute della bambina, quindi cerco di insegnare a Gwen a mangiare sano e a muoversi durante i nostri fine settimana con lei». Gwen trascorre un fine settimana sì e uno no con la matrigna, il padre e i due fratellastri.

«Siamo una famiglia sana e insegniamo la moderazione e il controllo di quanto prendiamo quando abbiamo dei dolcetti», ha scritto Lara su Reddit.. La dona motiva: «Tuttavia, Gwen è qui solo due fine settimana al mese e sua madre ha l'atteggiamento esattamente opposto. In tutta onestà, il gruppo sanguigno di quella donna è probabilmente il ketchup». L'accusa è che Gwen pesa circa 9 kg in più di quanto dovrebbe pesare una bambina di sei anni».





Il compleanno

Il sesto compleanno di Gwen è caduto di sabato a casa del padre, ma alla bambina è stata negata una delle gioie principali dell'occasione.«Stavamo parlando del tipo di torta da mangiare quando ho chiesto a Gwen di scegliere un alimento più sano. Il mio ragionamento è stato che a casa riceve tutta quella spazzatura e non va bene per una bambina in crescita», ha detto Lara.





La famiglia si è accordata su un compromesso che prevedeva un gelato a basso contenuto di grassi, in modo che la bambina potesse comunque mangiare qualcosa di dolce per il suo compleanno. Ma la madre di Gwen era furiosa quando ha scoperto la mancanza della torta. Ha detto che Gwen si è messa a piangere perché voleva davvero una torta, ma non voleva fare una «cattiva scelta».

Lara ha aggiunto: «Mi sto solo prendendo cura di una bambina affidata a me. Non ho mai detto che non poteva mangiare una torta, avrebbe dovuto dirci che la voleva».