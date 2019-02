Marsiglia, Spara e accoltella passanti in centro: ucciso dalla polizia

Un uomo ha accoltellato due persone nel centro di Marsiglia, prima di essere ucciso dalla polizia. Due persone sono state ferite e ricoverate in ospedale. Una sarebbe in condizioni gravi. L'aggressione è avvenuta sulla Canebiere, in pieno centro.



All'arrivo degli agenti della sicurezza, l'aggressore, la cui identità è ancora sconosciuta, avrebbe estratto una pistola e aperto il fuoco. Gli agenti hanno risposto, uccidendolo. Nella sparatoria sarebbe rimasta ferita in modo non grave una terza persona. Per il momento, non viene privilegiata alcuna pista tra i motivi dell'attacco.



Ultimo aggiornamento: 19:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA