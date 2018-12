Mamma accoltella i tre stupratori della figlia: uno muore, i sopravvissuti finiscono in carcere

Ultimo aggiornamento: 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando ha visto suai che venivaha seguito il suo istinto materno e. È successo in Sud Africa. La donna, di 57, ha detto di essere sollevata dopo che il giudice ha condannato a 30 anni di carcere gli altri due stupratori "sopravvissuti" al suo attacco.La storia ha dell'incredibile. Mentre stava preparando la cena, la 57enne, che da allora è stata soprannominata "Mamma Leonessa" è stata avvertita da un amico della figlia che la giovane era stata presa con la forza da tre uomini, e portata dentro un edificio abbandonato. La madre ha chiamato immediatamente la polizia locale e, quando non ha ricevuto risposta, ha preso il coltello da cucina con cui stava tagliando le verdure e si è messa a correre per più di due chilometri.Quando ha raggiunto l'edificio dove era stata portata la figlia si è trovata davanti ad uno spettacolo raccapricciante: i tre uomini erano nudi e stavano abusando della giovane. A quel punto la donnna si è lanciata contro di loro, colpendo mortalmente con il coltello da cucina il primo che si è trovata sotto tiro, e ferendo gravemente gli altri.Questa storia, che ha scosso il Sud Africa, è avvenuta l'anno scorso. I due stupratori sopravvissuti stanno scontando la loro pena di 30 anni in carcere.