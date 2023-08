Mamma con 12 figli (e con 8 ex mariti) cerca fidanzato su Tinder: «Vorrei avere altri 18 bambini»

Avere una famiglia numerosa non è per tutti, figuriamoci una composta da una madre, i suoi 12 figli e ben 8 ex mariti. Eppure Crystal è ancora in cerca dell'amore vero, come dimostra il suo annuncio su Tinder. La donna è diventata protagonista di un video caricato su Instagram da un profilo terzo: il contenuto, probabilmente su segnalazione di Crystal, è stato poi rimosso. Non è escluso che l'annuncio sia stata solo «un'esca» per ttirare l'attenzione su di sè.

«Lasciate che vi spieghi.

Se ne hai uno (figlio, ndr.) e ne togli uno, hai zero, ma se ne hai otto e ne togli tre, ne hai ancora cinque» spiega la donna che poi aggiunge: «Se avessi un solo marito e lui se ne andasse o morisse i miei figli sarebbero senza padre, ma se ne avessi otto e tre se ne andassero o morissero i miei figli avrebbero comunque cinque papà...». Crystal ha poi esclamato detto: «Voglio avere altri 19 figli, solo per arrivare a 30».

La reazione sui social

Un utente ha scritto: «Io mi fidanzerei conlei. Con così tanti figli ed ex mariti avrà una pazienza enorme», mentre un altro ha così commentato: «Mai pensato di usare un preservativo?». C'è anche chi insinua che Crystal racconti solo bugie.