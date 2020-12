Usa, la sorella muore di Covid, lei si prende carico di 12 figli: «Così non verranno mai separati»

McCall, una donna di 40 anni dell'Alabama, si prende oggi cura di 12 figli dopo che sua sorella, madre di cinque figli, è morta a causa di complicazioni da coronavirus. «Era il collante che teneva tutti insieme», ha detto McCall, a "Good Morning America" ​​parlando di sua sorella morta.

«Era forte nel crescere i suoi figli. Mi è piaciuto molto questo di lei. Parlavamo sempre di come, se le fosse successo qualcosa, avremmo voluto che tutti i bambini stessero insieme. Ed essendo io la sorella maggiore mi devo assicurare che non vengano separati».

McCall ha detto che sua sorella è stata ricoverata in ospedale l'1 settembre dopo essere risultata positiva al Covid-19 con condizioni correlate come bronchite e asma. Anche il marito di Chantale McCall è morto per complicazioni del virus il 25 ottobre, che sarebbe stato il 35° compleanno della moglie.

«Poterla chiamare al telefono e parlarle di qualsiasi cosa mi mancherà, così come stare insieme ai bambini», ha detto McCall. Dopo la morte della sorella la 40enne ha accolto tutti i suoi nipoti a vivere nella sua casa. «E' stato alti e bassi, caotico e rumoroso», ha detto McCall. «Non mi dà fastidio. È solo un cambiamento per loro che stanno insieme tutto il tempo». La donna, che lavora nel settore assicurativo, ha detto che il suo lavoro le consente di lavorare a distanza in modo che possa bilanciare la sua carriera e l'istruzione domestica dei bambini. Intanto, la grande famiglia con suoi ben 12 figli, si prepara ora con molte decorazioni e gioia a vivere insieme il Natale.

