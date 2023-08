Maestro d'asilo accusato di abusi su 91 bambine: Australia sotto choc

Ha 45 anni e oltre 1.623 capi d'accusa per aver presumibilmente abusato sessualmente di 91 bambine, filmandole e poi distribuendo il contenuto online. Questo ex assistente all'infanzia australiano, stando alle indagini della polizia, citata dalla Bbc, avrebbe abusato esclusivamente di «bambine in età prepuberale tra il 2007 e il 2022. L'Australia è sotto choc.

Pedofilo adesca ragazzine sui social e chiede selfie osé: «Sono tuo fan, facciamo una foto». A giudizio 56enne

Abusi del maestro su 91 bambine: Australia sotto choc

Secondo le autorità si tratta di uno dei casi più «orribili» che il Paese abbia mai visto.

Ma l'ex assistente all'infanzia deve anche affrontare centinaia di altre presunte accuse per aver filmato e distribuito materiale pedopornografico. La polizia sostiene che abbia registrato tutti i suoi abusi e afferma di aver trovato 4.000 immagini e video sui suoi dispositivi elettronici.

L'orrore si sarebbe consumato in 10 centri per l'infanzia del Queensland, uno nel Nuovo Galles del Sud e uno in un Paese d'oltremare che non viene citato. L'uomo ha lavorato in altri centri per l'infanzia, ma la polizia federale australiana afferma di essere «molto fiduciosa» che non abbia commesso reati in quei centri.

Dodicenne accusa di abusi il vicino di casa in un tema a scuola, pensionato assolto dopo 8 anni

Alcune vittime oggi sono adulte

Le 87 vittime australiane che sarebbero state abusate - alcune delle quali ora sono adulte - sono state identificate e le loro famiglie sono state contattate. Le autorità australiane stanno ora lavorando con le controparti internazionali per contattare le altre quattro presunte vittime. Gli investigatori affermano di aver catturato il puericultore dopo essere stati in grado di identificare lo sfondo che appare nel materiale degli abusi sui minori come uno dei centri di assistenza all'infanzia in cui lavorava.

I federali hanno eseguito un mandato di perquisizione presso il centro di Brisbane il 20 agosto del 2022, prima di perquisire anche la casa del "maestro" d'asilo sulla Gold Coast e sequestrare dispositivi elettronici che presumibilmente contenevano il materiale pedopornografico che aveva creato.

Paolo Traino, il coach della Stella Azzurra accusato di pedofilia su un 13enne: nei guai i vertici della società di basket

Era stato già denunciato alla polizia del Queensland due volte, nel 2021 e poi nel 2022, ma gli investigatori non avevano trovato prove sufficienti per agire. Ora dovrebbe comparire davanti al tribunale di Brisbane il prossimo 21 agosto.