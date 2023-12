Ladri rubano un telefono ma lo resituiscono subito al proprietario: «Non è un iPhone, non ci interessa»

Anche i ladri possono essere schizzinosi. Sicuramente lo sono stati i criminali con cui, l'altra notte, si è imbattuta una famiglia di Washington, negli Stati Uniti.

Cosa è successo

La storia l'ha raccontata la moglie. La coppia vive a Washington e l'altra notte i due sono stati vittime di un furto a dir poco bizzarro sotto casa. «Mio marito era sceso a prendermi. Appena ho parcheggiato l'auto, due uomini mascherati e armati si sono avvicinati. Lo hanno rapinato, gli hanno preso tutto ciò che aveva nelle tasche». Tra cui uno smartphone.

Lo smartphone

Lo smartphone in questione era un dispositivo Android.

E sembra proprio che questo non sia stato gradito dai ladri. La donna continua il suo racconto spiegando che mentre i due malviventi si allontanavano, per raggiungere la Bmw che li stava aspettando per scappare, sono tornati indietro per restituire il telefono al proprietario: «In pratica, hanno guardato il telefono e la loro espressione era "Oh, è un Android? Non lo vogliamo. Pensavamo fosse un iPhone"». Una storia apparentemente bizzarra ha rappresentato in realtà per la coppia un momento di fondamentale importanza. Per lei quello smartphone rappresenta la sua fonte di guadagno, essendo una rider di Uber Eats.