BERLINO «È chiaramente un trucco voler rianimare la missione Sophia con il pretesto di un controllo dell'embargo Onu sulle armi. Lo dico chiaramente: questo non succederà». Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz è fortemente contrario a una ripresa della missione marittima «Sophia» nel Mediterraneo. E in un'intervista alla Welt am Sonntag ha affermato: «di base Sophia era in primo luogo una missione di salvataggio che era diventata un ticket per l'Europa per migliaia di migranti illegali». La missione europea, dal suo punto di vista, ha comportato un aumento di morti nel Mediterraneo: «perché sempre più migranti sono stati attratti proprio dalla prospettiva del salvataggio». Mentre sul controllo dell'embargo per le armi alla Libia fra il 2016 e il 2019, aggiunge, «la missione praticamente non ha funzionato». © RIPRODUZIONE RISERVATA