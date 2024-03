Ucraina, i Mig-29 armati con bombe francesi di precisione (assistite dal sistema Hammer)

«La bomba a guida di precisione Hammer fornita dalla Francia è apparsa per la prima volta in servizio ucraino su un caccia MiG-29 Fulcrum» annuncia Thewarzone mostrando la piattaforma scelta. «Questo velivolo è stato precedentemente utilizzato dall'aeronautica ucraina per lanciare esempi di missili anti-radiazioni ad alta velocità AGM-88 forniti dall'Occidente o HARM e munizioni congiunte di attacco diretto».

Mig-29, le foto sui social

Sui social ha iniziato a circolare una foto che mostra la vista inferiore di un MiG-29, completa dei segni blu e gialli ad alta visibilità progettati per ridurre la minaccia del "fuoco amico". «L'aereo trasporta un singolo Hammer AASM 250 da 250 chilogrammi (551 libbre) sul pilone interno sotto l'ala sinistra. È interessante notare che i piloni sembrano essere le stesse versioni più lunghe che forniscono l’interfaccia fisica tra il jet dell’era sovietica e il JDAM-ER.

Cosa è l'Hammer

Solo il 18 gennaio scorso la Francia aveva annunciato l'intenzione di inviare Hammers in Ucraina, dove ne arrivavano fino a 50 ogni mese. L'Hammer è una munizione unica potenziata da razzi, conosciuta anche con il nome francese Armement Air-Sol Modulaire (AASM, o Armamento modulare aria-terra). La produzione dell'arma è oggi gestita da Safran e il martello è disponibile in una varietà di versioni. L'Hammer di base è l'AASM 250 da 250 chilogrammi. Ha una portata tipica di circa 45 miglia, paragonabile al JDAM-ER utilizzato anche dai MiG-29 ucraini. A differenza dell'arma americana, l'Hammer utilizza un razzo a combustibile solido per aumentare la sua portata, piuttosto che un semplice kit alare. Il kit Hammer può anche essere integrato con bombe da 100 chilogrammi (220 libbre), 500 chilogrammi (1.102 libbre) e 1.000 chilogrammi (2.205 libbre), nonché bombe di tipo "bunker-buster" come la US BLU-109/B classe 2.000 libbre e altri tipi ad alto esplosivo per uso generale. Oltre al kit di estensione del raggio d'azione (REK) montato sulla coda e alla bomba scelta, l'arma include una sezione di guida montata sul muso. Tutte le versioni Hammer sono dotate di un pacchetto di guida del sistema di navigazione inerziale (INS) assistito da GPS progettato per colpire bersagli statici. Ma ci sono anche opzioni di guida multimodale che aggiungono modalità di homing laser a infrarossi o semi-attiva. La guida multimodale consente di utilizzare Hammer contro bersagli in movimento e ne migliora la precisione complessiva, soprattutto in ambienti privi di GPS.