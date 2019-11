Nucleare, apertura di Rohani: «L'Iran vuole salvare l'intesa»

L'Iran vuole salvare l'accordo sul suo programma nucleare, firmato nel 2015, per poter beneficiare entro

il prossimo anno della revoca dell'embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite. Lo ha affermato il presidente iraniano Hassan Rohani. «Se salveremo l'accordo arriveremo entro il prossimo anno a un grande obiettivo in termini di politica e sicurezza», ha detto Rohani dalla città di Rafsanjan secondo quanto riporta l'agenzia iraniana Mehr. «Le Nazioni Unite hanno vietato per anni all'Iran l'acquisto di armi - ha affermato - Sulla base dell'accordo sul nucleare, se salveremo l'intesa fino al prossimo anno sarà revocato l'embargo sulle armi contro il nostro Paese». L'intesa è in bilico dal ritiro deciso lo scorso anno dagli Stati Uniti di Donald Trump e negli ultimi mesi Teheran ha avviato un progressivo disimpegno dall'accordo.

Ultimo aggiornamento: 15:21

