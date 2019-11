Iran: Ue, preoccupati da annuncio Rohani

BRUXELLES - "Siamo preoccupati dall'annuncio del presidente Rohani" sull'accordo sul nucleare. Così un portavoce della Commissione europea, che sollecita l'Iran ad evitare tutte le attività che lo allontanano dall'accordo siglato. "Sollecitiamo" Teheran "ad invertire le attività che non sono coerenti" con l'accordo sul nucleare e di "evitare qualsiasi altra misura che minerebbe la preservazione e la piena attuazione dell'intesa", ha detto la portavoce, ribadendo il "sostegno per l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), che è l'unico organismo responsabile per il monitoraggio e la verifica del loro impegno.Abbiamo piena fiducia nel loro modo imparziale ed indipendente, con cui attuano le salvaguardie sul nucleare e ci baseremo sempre sulle loro relazioni".

"L'annuncio di oggi dell'Iran, è quello di ridurre ulteriormente i suoi impegni" in relazione all'accordo sul nucleare, "ma come sempre attendiamo la relazione dell'Aiea, unica entità che può veramente eseguire una verifica", è stato evidenziato. "E' vero che preservare l'accordo è estremamente difficile, ma cerchiamo di fare tutto quanto possibile per preservarlo - ha concluso -. Attendiamo la relazione dell'Aiea e siamo in contatto con i partner"

Ultimo aggiornamento: 14:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA