Kobe Bryant, chi è Christina Mauser: l'allenatrice di basket morta nell'incidente aveva tre figli piccoli

L'allenatrice di basket femminile Christina Mauser, 38 anni, è una delle nove vittime dell'incidente a bordo dell'elicottero che ha causato la morte di Kobe Bryant , 41 anni, sua figlia Gianna , 13 anni, insieme alla compagna di squadra Alyssa Altobelli e ai suoi genitori John e Keri. L'aereo Sikorsky S-76 stava viaggiando dalla Contea di Orange a Thousand Oaks, in California, quando si è schiantato intorno alle 10:00 di domenica 26 gennaio a Calabasas.

Kobe Bryant, nell'incidente morta Alyssa Altobelli: compagna di squadra della figlia

Christina Mausern era mamma di tre figli, la sua morte è stata confermata dal sindaco di Costa Mesa Katrina Foley su Twitter: «Ho appena saputo che il nostro fantastico Matt Mauser dei TiajuanaDogs ha perso sua moglie Christina nell'incidente», ha twittato Katrina. «Ha allenato la squadra femminile. Questa tragedia devastante peggiora di ora in ora. Tanto dolore per così tante famiglie locali. I nostri cuori sono spezzati e in lutto per le famiglie colpite». Christina era residente a Huntington Beach, in California, secondo quanto si legge su Facebook.

Il marito di Christina, il musicista Matt Mauser, ha pubblicato un messaggio su Facebook dopo aver appreso della morte di sua moglie: «I miei figli e io siamo devastati. Oggi abbiamo perso la nostra bellissima moglie e mamma in un incidente in elicottero. Si prega di rispettare la nostra privacy. Grazie per tutti i vostri pensieri che significano così tanto», ha scritto.



Christina Mauser era un'allenatrice di pallacanestro che ha allenato Gianna Bryant e Alyssa Altobelli alla Mamba Sports Academy, dove le ragazze facevano parte del team Lady Mamba di Los Angeles. Christina è stata anche assistente allenatrice di basket femminile in una scuola elementare privata nella Contea di Orange, oltre ad allenare alla Harbour Day School di Corona del Mar.

Ultimo aggiornamento: 11:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA