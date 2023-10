Jamila al-Shanti, leader di Hamas uccisa da un raid israeliano: è stata la prima donna a far parte dell'ufficio politico

Jamila al-Shanti è stata uccisa in un raid israeliano nella Striscia di Gaza. Vedova del cofondatore di Hamas, Abdel Aziz al-Rantisi, è stata la prima donna ad arrivare, nel 2021, nell'ufficio politico del gruppo terroristico palestinese. Secondo il Times of Israel, che rilancia notizie diffuse da media di Gaza affiliati a Hamas, Jamila al-Shanti sarebbe morta nel corso di un raid all'alba di oggi. Non è stato però specificato il luogo.

Israele, nonna e nipote di 12 anni trovate morte abbracciate nel rifugio. L'ultimo appello della mamma: «Andrà tutto bene»

Chi era Jamila al-Shanti

La donna faceva parte anche del Consiglio legislativo palestinese.

Al-Shanti, 68 anni, aveva fondato il movimento femminile di Hamas, ricorda la stampa israeliana. Ha conseguito un dottorato di ricerca in lingua inglese ed ha lavorato come docente all'università di Gaza. Eletta nel 2006, era la donna più anziana tra i deputati di Hamas.