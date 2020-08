Turista italiano muore alle Maldive durante la vacanza. Lo choc della moglie: «Eravamo arrivati da tre ore»

Un turista italiano di 45 anni è morto durante una vacanza alle Maldive. L'uomo, 45 anni, di Pordenone, è annegato forse a causa di un malore. A diffondere la notizia è stata la moglie, con un messaggio postato sui social network. «Se ne è andato sabato, in una delle meravigliose isole delle Maldive dove eravamo approdati non più di 3 ore prima per la nostra vacanza estiva - le parole della donna - Non ci sono parole per descrivere lo choc del mare che lo ingoia e il suo corpo inerme sulla spiaggia mentre il medico tenta una disperata rianimazione cardio-polmonare». La coppia era in vacanza assieme ai figli.

Ultimo aggiornamento: 16:15

