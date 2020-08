Turista austriaca partorisce in spiaggia il settimo figlio, sorpresa a Cattolica

Aveva già sei figli, ma un parto così difficilmente lo dimenticherà. Una turista austriaca di 45 anni, in vacanza in Romagna, ha infatti dato alla luce il suo settimo bambino in spiaggia, al bagno 5 di Cattolica. È successo ieri pomeriggio, intorno alle 18, quando in preda ai dolori si era recata alla toilette. Qualche minuto, poi le urla e la richiesta d'aiuto. Il momento era arrivato.

LEGGI ANCHE Sorelle gemelle partoriscono due figli maschi nello stesso giorno a Napoli

Bagnanti e bagnini si sono precipitati a prestarle soccorso e hanno chiesto se per caso ci fosse un medico in spiaggia. A farsi avanti, un'infermiera, il cui supporto è stato decisivo.

«Temevamo fosse morto», hanno poi rivelato diversi testimoni. Soltanto il primo vagito ha tranquillizzato tutti, mentre sul posto giungeva l'ambulanza.

La donna successivamente è stata ricoverta, insieme al figlio, presso l'ospedale di Rimini ed è in condizioni complessivamente discrete, nonostante avesse perso molto sangue. Il neonato invece, è stato ricoverato nella terapia intensiva del reparto neonatale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA