Si stava godendo qualche ore di sole e di mare con la famiglia quando improvvisamente, poco prima delle 13.30, mentre si trovava sotto l'ombrellone ha accusato un malore che non gli ha scampo. E' morto così, davanti agli occhi della moglie e del nipotino, ma anche delle tante persone che in quel momento affollavano la spiaggia, Andrea Clerici, 78enne di Piacenza, residente nel milanese. La tragedia si è consumata in pochi istanti, ieri, davanti allo stabilimento Coralba, in viale Primo Vere. Inutili i tentativi di rianimarlo prima da parte di un medico che si trovava in spiaggia poi dei sanitari del 118. L'uomo era a Pescara già da qualche giorno.

Ultimo aggiornamento: 21:47

