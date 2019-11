Israele, Gantz rinuncia a formare un governo: si va verso nuove elezioni

Benny Gantz, rinuncia a formare un governo. Il leader del partito Blu Bianco ha rimesso il mandato al presidente Reuven Rivlin. Lo ha annunciato lui stesso in tv spiegando di non essere riuscito a rompere «il blocco» che aveva davanti a lui pur avendo «rigirato ogni pietra». Gantz ha attaccato Netanyahu che «conduce una campagna di odio e incitamento, il cui scopo è di giustificare che lui si abbarbichi al governo di transizione contro la volontà dell'elettore».

In Israele torna quindi lo spettro di nuove elezioni, le terze nel giro di pochi mesi. Con la rinuncia di Gantz, infatti, scatterà un periodo di 21 giorni durante il quale almeno 61 dei 120 membri della Knesset, il parlamento israeliano, potranno scegliere uno dei deputati perché diventi primo ministro. Terminato questo periodo si andrà nuovamente al voto.

Gantz aveva tempo fino alla mezzanotte di oggi per mettere insieme una maggioranza. A rendere il tutto molto complicato, il fallimento dei tentativi di Avigdor Lieberman (leader del partito di destra Israel Beitenu) di mettere insieme un «governo unitario nazionale e liberale» con il Likud di Benyamin Netanyahu e con i centristi di Gantz, leader di Blu Bianco. Lieberman alla Knesset aveva osservato che «a causa della loro mancanza di leadership, esiste il rischio di nuove elezioni».

Lieberman ha polemizzato sia con Netanyahu, il quale «non ha voluto separarsi dal blocco dei partiti ortodossi e messianici» sia con Gantz «il quale non ha accettato il tracciato indicato dal presidente Reuven Rivlin» per superare il blocco fra Likud e Blu Bianco. Lieberman ha rilevato che la situazione si è fatta adesso particolarmente preoccupante «a causa delle due sfide con cui Israele deve misurarsi: quella della sicurezza e quella economica». Lieberman ha inoltre accusato i deputati della Lista araba unita di essere «una quinta colonna» nel Paese e ha messo in guardia dal rafforzamento di correnti anti-sioniste che a suo parere si avvertono anche nei partiti degli ebrei ortodossi.

La spirale della crisi è iniziata il 14 novembre dell'anno scorso, quando il ministro della Difesa Avigdor Lieberman è uscito dal governo Netanyahu, assieme al suo partito laico e nazional conservatore Yisrael Beitenou, per contrasti sulla leva militare degli ultraortodossi e la strategia militare verso Gaza. A metà dicembre il governo è caduto. Alle elezioni anticipate di aprile, il nuovo partito di Gantz è arrivato alla pari con il Likud. Incaricato di formare il nuovo governo, Netanyahu non è stato in grado di riunire una maggioranza di destra, dopo il rifiuto di Lieberman ad entrare in un esecutivo con gli ultraortodossi.

Per impedire che fosse affidato a Gantz di formare il governo, Netanyahu è riuscito a far votare dai deputati lo scioglimento della Knesset, con la convocazione delle elezioni del 17 settembre. Nel nuovo parlamento Blu e Bianco è il primo partito, con un seggio in più del Likud. Ma il voto, ancora una volta, non ha risolto lo stallo politico. Nel frattempo Netanyahu, che in estate ha superato il record di primo ministro più longevo della storia d'Israele, continua a governare ad interim.

Ultimo aggiornamento: 19:23

