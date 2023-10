Israele Hamas, trenta caccia militari italiani M-346 nei cieli fra Tel Aviv e la Striscia di Gaza Che cosa fanno?

M-346: una squadriglia di 30 aerei militari italiani nei cieli di Israele dove in questi giorni incrociano per l'Israelian air force i caccia F-15, F-16 e F-35 di matrice americana oltre ai missili antimissili del sistema Iron-Dome, tutto israeliano, incaricato di abbattere i missili lanciati da Hamas dalla Striscia di Gaza. Ma che che cosa ci fanno quei caccia "made in Italy" in uno scenario considerato bellico che non vede in azione velicoli dell'aeronautica militare da quando gli ultimi Amx hanno lasciato l'Afghanistan oltre due anni fa?

Sì, i nostri Tornado, Eurofighting e F-35 sono costantemente impegnati in operazioni di air policing (pattugliamenti di polizia) per conto della Nato anche attorno ai confini dell'Ucraina e della Russia così come Eurofighter e Tornado hanno fatto base in Kuwait per il pattugliamento dell'Iraq, ma intanto tutti questi velivoli, a differenza delll'M-346, sono solo parte made in Italy sia come progettazione (Tornado, Amx ed Eurofighting) sia come costruzione mentre F-35 è totalmente americano come progettazione mentre parte dell'assemblamento avviene in Italia.

E poi queste operazioni di air policing non prevedono di sconfinare nei cieli dei paesi impegnati nei conflitti.

Confini che nel caso della crisi attuale in medio oriente sono assai più impalpabili anche perché si tratta di distanze molto ristrette. Il caso dell'M-346 assume quindi rilievi di unicità anche se va detto che al momento non risulta che la possente aeronautica militare israeliana, la più massiccia del Medio Oriente, forte di 1.180 velivoli (rispetto a circa 800 dell'aeronatica militare italiana) di cui almeno 300 da combattimento, abbia usato il velivolo italiano in missioni belliche.

Perché? Perché l'aereo battezzato Master, nato Alenia-Aermacchi e ora Leonardo, è stato comprato in 30 esemplari (dai 20 ai 26 milioni di dollari il costo) con lo scopo di addestrare il piloti israeliani destinati alla linea volo caccia.

Le origini

Ma anche l'M-346 della Leonardo non ha una matrice "internazionale"? Sì, anzi no: è vero che il progetto iniziale, ormai 30 anni fa, venne messo già insieme alla russa Yakovlev, ma poi le strade si divisero nettamente ed è per questo che si puà considerare tutto italiano il Master che effettuò il primo volo nel 2004 e che ben presto iniziò a incassare commesse da numerosi paesi fra i quali appunto Israele che al momento è il paese che dispone della flotta più corposa, Italia compresa. Così va registrato anche il record del 18 dicembre 2008 quando un M-346 pilotato da Quirini Bucci superò la barriera del suono raggiungendo sul mar Ligure la velocità di 1.255 chilometri orar (Mach 1,15), impresa riuscita per un aereo progettato e costruito in Italia solo una volta in precedenza, ovvero ttato Sagittario II nel 1956.

Un bel biglietto da visita che ha spinto anche Grecia, Polonia e Singapore ha ordinare e ad avere già in linea gli M-346 mentre altri paesi hanno formalizzato o stanno formalizzando l'ordini che potrebbe rendere possibile l'obbiettivo di produrre e vendere almeno 600 esemplari, compresa l'ultima versione, M-346 FA, quella armata che, come sa bene l'aeronautica militare israeliana, è facilmente assemblabile grazie a un kit che permette di installare velocemente mitragliatrici anche da 200 millimetri, sistemi di ancoraggio e sgancio di bome e pod subalari per missili.

Il jet della Loenardo dispone di due motori (cosa che ai piloti piace sempre un sacco perché due propulsori sono sempre meglio di uno) Honeywell F-124-GA-200 che gli permettono di raggiungere quasi 1.100 chilometri orari con una tangenza di quasi 13mila metri e un'autonomia di quasi 2mila chilometri.

Gli israeliani ne sono così entusiasti che due anni fa hanno stretto un accordo con la Grecia del valore di 1,6 miliardi di dollari che consiste nella fornitura di 10 velivoli, di simulatori e di tutto ciò che serve per allestire una scuola di volo.

Ed è sempre l'M-346 che innerva l'appena inaugurata International Flight Training School in Sardegna: un avanzato centro di addestramento che vedrà alternarsi negli hangar gli attuali 18 velivoli dell'Aeronautica militare italiana e 4 della stessa Leonardo.