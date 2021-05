Israele, attacco con truppe aeree e terrestri su Gaza. Netanyahu: «Hamas pagherà prezzo molto alto»

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato che è in corso un attacco delle forze aeree e terrestri nella Striscia di Gaza. Ne dà notizia il Times of Israel, citando le forze stesse, e aggiungendo che al momento non sono stati forniti altri dettagli.

Le forze israeliane hanno lanciato bombardamenti massicci contro obiettivi nella Striscia di Gaza, usando aerei, elicotteri, altri velivoli ed insieme tank e diverse batterie di artiglieria. «Non è ancora l'invasione di terra, ma si tratta dell'offensiva maggiore condotta da Israele dall'inizio di questo nuovo conflitto», si legge su Times of Israel.

IDF air and ground troops are currently attacking in the Gaza Strip. — Israel Defense Forces (@IDF) May 13, 2021

«Ho detto che avremmo fatto pagare un prezzo molto alto ad Hamas. Lo facciamo e continueremo a farlo con grande intensità. L'ultima parola non è stata detta e questa operazione proseguirà per tutto il tempo necessario». Lo scrive il premier israeliano Benyamin Netanyahu in un messaggio pubblicato su Twitter dopo l'ingresso a Gaza di truppe di terra israeliane.

