Israele, operazione via terra su Gaza: truppe al confine, colpiti 150 tunnel sotterranei scavati da Hamas. Netanyahu: «Avanti per tutto il tempo necessario»

Operazioni terra e aria: continua, e si alza il livello del conflitto in Palestina. Per tutta la notte, circa 160 aerei dell'Esercito di Israele, che ha richiamato 9mila riservisti, hanno colpito oltre 150 «obiettivi sotterranei», sono i tunnel scavati da Hamas, nel nord della Striscia di Gaza. Lo riferisce un comunicato delle Forze armate d'Israele.

Parallelamente ai raid aerei forze di terra, artiglieria e truppe corazzate si sono schierate lungo il confine e hanno sparato centinaia di proiettili di artiglieria e carri armati. L'obiettivo degli attacchi, si legge ancora nel comunicato, era la rete dei tunnel sotterranei di Hamas, della quale «sono stati distrutti molti chilometri».

Bilancio vittime - Sono 115 i morti (31 minori) e più di 600 i feriti nella Striscia di Gaza dall'inizio delle ostilità tra Israele e Hamas. Lo riporta il Times of Israel che cita un bollettino diffuso dal ministero della Sanità dell'enclave palestinese controllata da Hamas.

Da parte israeliana, le Idf confermano stamani su Twitter un bilancio che parla di sette morti a causa della pioggia di razzi lanciati dalla Striscia in direzione di Israele. Secondo le autorità israeliane, sottolinea il Times of Israel, la maggior parte delle vittime nell'enclave palestinese sono membri di «gruppi terroristici» o persone rimaste uccise da razzi che non hanno raggiunto Israele ma sono caduti all'interno della Striscia.

Questo è il video diffuso dalle forze armate israeliane sulla recente operazione contro i 150 target (i tunnel sotterranei scavati da Hamas tra Gaza e Israele):

The target: The Hamas ‘Metro’ tunnel system in Gaza. The operation: 160 aircraft, tanks, artillery and infantry units along the border. We struck 150 targets and damaged many kilometers of the Hamas ‘Metro’ network. pic.twitter.com/otn7JKxB9c — Israel Defense Forces (@IDF) May 14, 2021

L'operazione viene descritta come la più vasta dall'inizio, lunedì, delle ostilità. In circa 40 minuti, si legge, sono stati lanciati 450 missili contro i 150 obiettivi nel nord di Gaza. Per ora le truppe di terra israeliane non sono entrate nella Striscia di Gaza. Intanto al-Jazeera cita notizie dell'agenzia Safa secondo cui stamani altri bombardamenti israeliani hanno colpito diverse aree nel nord e nell'est della città di Gaza, oltre alla località di al-Fakhari, a est di Khan Yunis.

Secondo la stessa al-Jazeera, che cita ancora l'agenzia Safa, «intensi» bombardamenti dell'artiglieria hanno colpito anche a est della zona di Deir al-Balah, a sud della città di Gaza. Le stesse fonti segnalano operazioni anche a est di Maghazi, sempre nella zona di Deir al-Balah.

Il conflitto prosegue, si è acceso "dentro" Israele, nelle cosiddette città miste dove convivono ebrei e musulmani e dove gli analisti parlano di possibile guerra civile. I bombardamenti vanno avanti, inoltre, mentre lo stato ebraico non ha ancora un governo formato, sul fronte palestinese non si tengono elezioni da 15 anni.

