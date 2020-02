Iran, il viceministro spiega in tv come difendersi dal coronavirus mentre tossisce: è infetto ma ancora non lo sa

Il viceministro alla Salute dell'Iran Iraj Harirchi spiega in tv come difendersi dal coronavirus mentre tossisce perché ha il coronavirus ma ancora non lo sa. Harirchi è tra le decine di persone contagiate in Iran dal Covid-19 e si trova ora in quarantena. Lo ha confermato lui stesso in un video messaggio trasmesso dall'Irna.

LEGGI ANCHE Amuchina fatta in casa? Ecco la ricetta ufficiale Oms (no al "fai-da-te")



🎥 علائم کرونایی که دیشب دکتر حریرچی در برنامه گفتگوی ویژه داشت#کرونا pic.twitter.com/DVS6iYcG5p — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) February 25, 2020



Nei giorni scorsi Harirchi ha cercato di rassicurare la popolazione sul fatto che la situazione sanitaria in Iran fosse sotto controllo. E ancora oggi, nel suo video messaggio, ha detto: «sconfiggeremo il coronavirus». «Ieri mi è venuta la febbre e mi sono sottoposto a un check-up medico. Oggi è stato confermato che sono positivo al coronavirus», ha aggiunto il vice ministro, dicendo che «al momento sono isolato. In generale mi sento bene e continuo a lavorare al telefono». In Iran sono 15 le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto il nuovo coronavirus e 95 sono i contagi confermati.

Ultimo aggiornamento: 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA