Invitati al matrimonio ma non alla festa, gli sposi: «Riservata a famiglia e amici intimi». Loro: «Maleducati»

«Siete invitati alla cerimonia del matrimonio, ma non alla festa». È il biglietto che una coppia di inviati ha ricevuto per un matrimonio. La donna, sorpresa da quanto ha letto, ha deciso convidiverlo sui social per chiedere un parere agli altri utenti su cosa pensassero. Non è infatti raro che capiti qualcosa del genere, ma le modalità con cui è avvenuto l'episodio lo rendono singolare.

Il biglietto

"Sono rimasta un po' scoraggiata dal fatto che non solo fosse scritto a mano su un sottile pezzo di cartone piegato a metà e incastrato in una busta". Ma c'era di più. La donna ha notato che l'invito affermava che poteva partecipare alla cerimonia durante il giorno ma non alla festa serale.

La risposta degli sposi

"Abbiamo inviato un messaggio allo sposo e chiesto se dopo ci fosse un ricevimento perché l'invito elencava solo il luogo della cerimonia.

Il parere degli utenti

Uno ha scritto: "È un comportamento da maleducati. Puoi invitare le persone solo al ricevimento, ma non solo alla cerimonia. Riconsidererei l'amicizia". Un altro ha scritto: "Decisamente maleducato. L'ho trovato estremamente di cattivo gusto".