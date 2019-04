Popstar invita gli amici invece dei parenti alla festa di compleanno: multata per 470 euro

Invita gli amici a casa per una festa di compleanno invece che i membri della sua famiglia. In Tagikistan tutto ciò è un reato e così è stata multata. Protagonista di questo episodio è la pop star tagica Firuza Hafizova, che dovrà sborsare una somma pari a 470 euro. E’ stata una amara festa di compleanno la sua, visto che sul web è comparso un video in cui ha ballato in casa con gli amici, lo scorso 12 dicembre, dalle 20 alle 23. Una prova che, per la giustizia del Paese dell’Asia centrale, è stata fondamentale per condannarla.

Una legge del Tagikistan che è stata promulgata nel 2007 scoraggia le spese folli per i matrimoni o per altre celebrazioni e lo fa andando a fare le pulci alla lista degli invitati. Già nel 2015, spiega la versione on line di Paris Match, che riporta la notizia, un uomo venne condannato per aver invitato in un bar i suoi amici per festeggiare il compleanno.



