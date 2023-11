Indi Gregory, cittadinanza italiana concessa d'urgenza dal cdm: la neonata potrà essere ricoverata al Bambino Gesù di Roma

Il Consiglio dei ministri è stato convocato d'urgenza alle 14.15 per conferire la cittadinanza italiana a Indi Gregory, una neonata inglese di 8 mesi gravemente malata per una patologia mitocondriale incurabile, a cui l'Alta corte di Londra nei giorni scorsi ha negato la possibilità del trasferimento in Italia per continuare a mantenerla in vita tramite il supporto delle macchine. Così potrà essere ricoverata al Bambino Gesù di Roma la piccola, alla quale altrimenti alle 15 italiane verrà staccata la spina.

Il conferimento della cittadinanza italiana alla piccola Indi Gregory è «ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91», come si legge nella convocazione del Consiglio dei ministri.

È una corsa contro il tempo per tenere in vita la neonata, ricoverata al Queen Medical Center di Nottingham. Questa svolta arriva al termine di una trattativa portata avanti dal governo da diverse settimane, in totale riservatezza. L'ospedale pediatrico Bambino Gesù da tempo ha offerto la possibilità di assisterla, come aveva fatto in passato per altri due bimbi inglesi, ma la giustizia britannica ha negato la possibilità di trasferimento.