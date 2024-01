Ilaria Salis: «Cimici nel letto e poca aria, io trattata come una bestia». Il memoriale dal carcere di Budapest

Ilaria Salis il 2 ottobre scorso ha scritto un memoriale consegnato al consolato italiano per il suo avvocato, quando non aveva ancora la possibilità di parlare con lui nonostante gli otto mesi di prigionia. «Sono trattata come una bestia al guinzaglio - si legge nel testo mostrato dal Tg La7 in esclusiva - da tre mesi sono tormentata dalle punture delle cimici nel letto, l'aria è poca, solo quella che filtra dallo spincino». Questi sono solo alcuni passaggi. Il testo, che descrive una situazione segnata da condizioni igieniche precarie e scarsa alimentazione, è stato scritto quando Ilaria Salis era in carcere da otto mesi e non aveva avuto ancora la possibilità di parlare con il suo avvocato italiano. «Gli avvocati ungheresi - afferma fra l'altro la donna riguardo alle sue condizioni - dicono che non si può fare niente».

Ilaria Salis, Salvini: «Condizioni di detenzione siano umani, ma gravi atti violenza contestati a una maestra». La Lega: «Nel 2017 assaltò nostro gazebo», ma una sentenza la smentisce

La lettera sulle condizioni del carcere

«All'arresto sono stata fatta spogliare e lasciata in mutande, reggiseno e calzini, poi costretta a rivestirmi con abiti malconci e puzzolenti e stivali con tacchi a spillo non della mia taglia.

In carcere per 5 settimane senza cambiare le lenzuola, tormentata dalle punture delle cimici da letto, nei corridoi tra scarafaggi e topi. Il carrello passa per la colazione e per il pranzo ma non per la cena. A colazione si riceve una fetta di salame spesso in cattivo stato. A pranzo danno zuppe acquose in cui c'è pochissimo cibo solido, ma dove spesso si trovano pezzi di carta e di plastica, capelli o peli. Si trascorrono 23 ore su 24 in cella completamente chiusa: c'è una sola ora d'aria al giorno e la socialità non esiste. Tutte le mattine ci svegliamo alle 5.30. Ogni volta che dobbiamo sostare in corridoio dobbiamo stare rivolte verso il muro». Poi anche le preoccupazioni per la salute: «Ho un nodulo, dovevo fare un'ecografia a marzo, l'ho potuta fare solo a giugno, e allora nessun referto, solo la dottoressa mi ha detto a voce che andava tutto bene».

Il papà torna in Italia: era deperita

«È un po' deperita ovviamente soprattutto per l'udienza. Era abbastanza in difficoltà perché poi era molto emozionata, era emotivamente molto trascinata. Le girava un po' la testa». Così Roberto Salis ha descritto sua figlia Ilaria appena sceso dall'aereo al ritorno da Budapest. In carcere «il colloquio è andato meglio perché stava molto meglio, era più rilassata ed era anche contenta di quello che era accaduto lunedì. Era più bella insomma».