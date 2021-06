Ibiza, sfreccia in Ferrari senza patente e parcheggia in divieto di sosta: denunciato

Venerdì 25 Giugno 2021, 14:29

A Ibiza un uomo in Ferrari è stato fermato e sanzionato dalla Polizia Locale dopo aver sfrecciato ad alta velocità per le vie del centro città senza patente e aver terminato la propria corsa con un parcheggio in "sosta selvaggia". È successo mercoledì, nell'isola spagnola, alle 17:30 circa. L'uomo è stato denunciato dalla Polizia Locale. A riportare la notizia è Il Periodico de Ibiza.

Il pirata della strada in supercar è stato ammonito dalla Polizia di Stato dopo esser stato avvistato percorrere le vie della città con una velocità ben oltre i limiti consentiti. Il conducente avrebbe poi concluso la sua corsa con un parcheggio in divieto di sosta all'incrocio tra Avenida España e Calle País Vasco. Sul posto si è recata una pattuglia della Polizia Locale di Vila che ha richiesto la documentazione al conducente della Ferrari 458 Italia.

L'uomo è stato sanzionato duramente con una pesante multa per le molteplici infrazioni del codice della strada. Secondo le fonti, l'uomo non avrebbe nemmeno avuto con sé la patente di guida. Condizione che gli sarebbe costata il sequestro del veicolo. Le caratteristiche dei pneumatici rendevano però molto difficile per la Polizia sequestrare l'auto con la gru e così le ruote della Ferrari sono state bloccate con delle ganasce fino a quando il conducente non avesse fornito la documentazione richiesta, arrivata poi durante la serata

