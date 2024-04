Wec, la 6 Ore di Imola al giro di boa: due Ferrari ancora al comando. Ecco tutti gli aggiornamenti

Giro di boa per la 6 Ore di Imola. dopo tre ore di gara, per i piloti Ferrari arriva il momento del cambio: fuori Giovinazzi e dentro Calado sulla #51, fuori Nielsen e dentro Molina sulla #50. Queste le due Rosse al comando. De Vries con la Toyota punta a superare la Ferrari #50, per guadagnarsi la seconda posizione. Un'ulteriore variabile alla gara di oggi potrebbe essere costituita dal meteo: la gara era iniziata col sole e alte temperature, ma al momento sopra la pista si sono addensati grandi nuvoloni neri. Nicola Desiderio e Michele Montesano ci raccontano la situazione dopo 3 ore di gara.