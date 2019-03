Huawey: il New York Times potrebbe citare in giudizio il governo USA

Il gigante dell'elettronica cinese Huawei si starebbe preparando a citare in giudizio il governo degli Stati Uniti per aver vietato alle agenzie federali di utilizzare i prodotti dell'azienda: lo scrive il New York Time citando «due persone» che sono informate della questione. «La causa dovrebbe essere depositata nell'Eastern District del Texas, dove Huawei ha il proprio quartier generale americano, sempre secondo le persone che hanno chiesto di restare anonime per parlare di piani riservati». La compagnia avrebbe in programma di annunciare la causa entro questa settimana. La mossa potrebbe essere finalizzata a costringere il governo degli Stati Uniti a rendere pubbliche più informazioni sul caso sollevato contro il produttore cinese di apparecchiature e device. «Farebbe insomma parte dell'ampia manovra di Huawei per difendersi dalla campagna guidata dagli Stati Uniti per indebolire la compagnia, che Washington considera una minaccia alla sicurezza» scrive il quotidiano statunitense.

