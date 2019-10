Hong Kong, spari al corteo: attivista colpito al torace dalla polizia DIRETTA

Alta tensione a Hong Kong, dove la polizia avrebbe colpito al torace un attivista pro-democrazia dopo l'esplosione di spari a Hoi Pa Street, a Tsuen Wan. Lo riporta il South China Morning Post, secondo cui gli agenti avrebbero più volte sparato in aria colpi di avvertimento in diverse parti della città. Il governo di Hong Kong ha emesso l'«allerta rossa» ordinando l'evacuazione «immediata» del complesso del parlamento per motivi di sicurezza.

Sono almeno 15 le persone rimaste ferite, di cui una in condizioni critiche. Contro i dimostranti la polizia ha usato gas lacrimogeni, idranti e ha sparato proiettili di avvertimento. In un video postato sui social e realizzato all'incrocio tra Waterloo Road e Nathan Road si vedono alcuni agenti che per sfuggire all'assedio degli attivisti hanno sparato alcuni proiettili. Negli scontri con i manifestanti la polizia è tornata anche ad usare i cannoni ad acqua armati con il colorante blu.

Footage from protests in Hong Kong today allegedly show the moment a protestor was shot in the chest. pic.twitter.com/xlkkhfQWRz — Kyle Glen (@KyleJGlen) October 1, 2019



La polizia di Hong Kong ha lanciato i primi lacrimogeni a Wong Tai Sin, nel mezzo delle scaramucce con gli attivisti pro-democrazia: l'episodio, secondo i media locali, è avvenuto a Shatin Pass Road. Nel pomeriggio ci sono molti eventi in programma per sfidare il divieto della polizia a manifestare. Il corteo più grande è segnalato nel centro della città, con migliaia di persone di ogni età che, vestite di nero, stanno scandendo slogan di denuncia contro il Pcc, nel giorno dei 70 anni della fondazione della Repubblica popolare cinese.

