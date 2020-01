Hong Kong, corteo record: un milione in piazza, scontri polizia-manifestanti e 400 arresti

Le strade di Hong Kong invase dai manifestanti in occasione della marcia pro-democrazia di Capodanno. Le proteste contro il governo cinese non si fermano, anzi. «Siamo un milione», hanno fatto sapere gli organizzatori del corteo, secondo i quali i partecipanti sarebbero di più rispetto alla manifestazione record del 9 giugno scorso. Nonostante il carattere pacifico della marcia si sono verificati episodi di violenza: la polizia ha usato spray urticanti e gas lacrimogeni, mentre alcuni manifestanti hanno lanciato molotov e alcuni negozi sono stati vandalizzati. «Circa 400» manifestanti sono stati arrestati oggi durante il corteo. I dimostranti sono stati sono stati fermati per «raduno illegale e detenzione di armi», ha sottolineato in conferenza stampa un responsabile della polizia locale, Jim Ng.

I manifestanti hanno organizzato raduni a tarda sera salutando il nuovo anno in piazza, in vista di un corteo di massa previsto per il primo gennaio. Poco prima della mezzanotte, migliaia di persone si sono radunate nel quartiere degli affari, lungo il lungomare di Victoria Harbour e nella zona della movida di Lan Kwai Fong. All'inizio della serata, migliaia di persone hanno inscenato catene umane lunghe diverse miglia sulle trafficate strade dello shopping e i quartieri residenziali. Il tradizionale spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio della vigilia di Capodanno è stato annullato per motivi di sicurezza. Molti attivisti esibivano striscioni con le principali richieste, tra cui elezioni totalmente libere in città, un’inchiesta indipendente sulla gestione della polizia e l’amnistia per le quasi 6.500 persone arrestate durante le proteste.

Ultimo aggiornamento: 17:24

