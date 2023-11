Hockey sul ghiaccio, morto con la gola tagliata. La fidanzata trova in casa l'anello di fidanzamento: «Voleva chiedermi di sposarlo»

La ragazza di Adam Johnson sta soffrendo due volte: dopo la morte del giocatore di hockey sul ghiaccio (ucciso in gioco da una lama di un pattino che gli ha tagliato la gola), Ryan Wolfe è in lutto per la perdita dell'amore della sua vita. Ma ora la ragazza di 24 anni, ha trovato l'anello di fidanzamento con cui Johnson le avrebbe fatto la proposta di matrimonio nella loro casa in Inghilterra. Lo hanno rivelato i suoi parenti. È emerso dunque, che la star 29enne americana stava progettando di chiedere alla sua compagna di sposarlo.

Sua nonna - la nonna di Johnson - «mi ha detto che le aveva mostrato l'anello prima di andarsene e che prima o poi le avrebbe fatto la proposta», ha detto a Usa Today Scott Pionk, il cui figlio giocava a hockey al college con Johnson.

Hockey su ghiaccio, giocatore con la gola recisa da un pattino avversario: Adam Johnson è morto, spettatori sotto choc

La sua morte inaspettata in seguito all'incidente durante la partita che stava giocando per i Nottingham Panthers contro gli Sheffield Steelers all'Utilita Arena il 28 ottobre significa una cosa triste: i due non avranno mai il loro giorno speciale. Wolfe ha descritto Johnson come il suo «tutto» al suo funerale in Minnesota la scorsa settimana, riferisce il MailOnline. Con sua sorella al suo fianco, ha detto: «Sei stato così straordinariamente gentile e di supporto con me dal giorno in cui ci siamo incontrati. E non avrei potuto essere più grata per questo. Ho sempre pensato che forse se fossi stata abbastanza fortunata, dopo una vita insieme, avrei potuto iniziare ad essere più simile a te. Sei una persona davvero speciale, hai senso dell'umorismo, cuore grande, lo spirito più veloce e l'anima più gentile. Sei incredibilmente leale, dedicato e intelligente. Sei così, così intelligente. Saremmo stati bene, saremmo stati felici».

La coppia aveva sognato di gestire una fattoria insieme più avanti nella vita e la ragazza ha spiegato: «Spero solo in cielo che ti lascino avere la tua fattoria e tutte le mucche e le galline che il tuo cuoricino desidera». La Wolfe ha concluso il discorso dicendo: «Sei stato la mia casa, il mio migliore amico, la mia cassa di risonanza, la mia roccia, il mio rifugio sicuro e l’amore della mia vita. Non smetterò mai di pensarti, di sentire la tua mancanza e di amarti finché non potremo stare di nuovo insieme. Ti amo»