Guerra Ucraina, da Roma a Kiev i micidiali cannoni anti-droni destinati all'esercito di Zelensky: infallibile muro di piombo. Video

Non fosse per la musica cupa da thriller, sembrerebbe un documentario di National Geographic sulle meravigliose e verdissime foreste di conifere delle valli svizzere, località Vorder Aueli, a sud di Zurigo, mille metri di quota, vista mozzafiato sull'innevato massiccio del Mürtschenstock, cantone di Glarona. Vedute panoramiche dei boschi, lieve bisbiglìo di eliche poco sopra i boschi. La colonna sonora tace una raffica micidiale di proiettili a frammentazione calibro 35 spazza via dal cielo la squadriglia di otto droni che cadono in mille pezzettini fra gli abeti smeraldo: il cannoncino carrabile spara in meno di tre secondi una decina di colpi (può arrivare a 16 al secondo, un muro di piombo) con una precisione strabiliante considerato che quei bersagli sacrificali e disarmati sono proprio piccoli. Dal documenario alpino alla tragedia della guerra in Ucraina (e non solo) in cui i russi lanciano droni anche su civili.

Ecco il sistema missilistico di difesa a corto raggio Oerlikon Skynex fabbricato a Roma e destinato anche all'Ucraina che lo userà per abbattere in particolare i droni a tecnologia iraniana a basso costo con cui Mosca martella obbiettivi militari e civili.

Il sistema messo a punto tra Svizzera e Germania dalla Rheinmetall viene realizzato nella Tiburtina Valley dalla Rheinmetall Italia, dal nome dello storico gruppo con sede legale in Germania e fabbriche in mezzo mondo, che ha da tempo rilevato la svizzera Oerlikon, altro nome che campeggia da oltre un secolo nelle cronache di guerra. Per dire, la Rheinmetall, la più imponente industria tedesca degli armamenti, con il nome di Rheinische Metallwaaren venne fondata nel 1883 raggiungendo poi un'enorme espansione quando equipaggiò l'esercito nazista nella seconda guerra mondiale. Trent'anni fa ha assorbito anche la Mauser, altra azienda leader tedesca delle armi. L'Oerlikon, nata nella neutrale svizzera, è sinonimo, sempre dalla seconda guerra mondiale, di mitraglie a canne multiple e a tiro rapidissimo, calibro 20 millimetri in particolare quelle usate dalla contraerea.

A fabbricare diverse parti del sistema Oerlikon Skynex è appunto alle porte di Roma la Rheinmetall Italia che trasforma in realtà i nuovi 'revolver gun Mk3': una capacità che ha reso lo stabilimento alle porte della Capitale leader nella difesa aerea e nella tecnologia radar.

Ma perché questo sistema che fa gola anche agli americani viene fabbricato in Italia? La delocalizzazione permettere di esportare l'arma verso l'Ucraina in guerra senza alcun impedimento, viste le norme stringenti previste per la neutrale Svizzera, legata a specifiche autorizzazioni per il commercio, la mediazione, l'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico, compreso il know-how.

Il cuore dello scudo antidrone "made in Italy" è il sistema di puntamento radar satellitare che intercetta anche il bersaglio più piccolo e che viene investito dai frammenti dei proiettili calibro 35 che esplodono in prossimità del drone, o del missile anche di media grandezza, creando appunto un muro di piombo.

La Rheinmetall Italia - designata come 'radar house' della casa madre tedesca - ha più di cinquant'anni di esperienza nella progettazione, sviluppo e realizzazione di radar per la sorveglianza e l'inseguimento aereo. La sua produzione, che si avvale di circa trecento dipendenti, si concentra nel campo dei sistemi di difesa a corto e cortissimo raggio. Per questo motivo l'obiettivo dello Skynex potrebbero essere principalmente i droni nemici: una scelta che permetterebbe a Kiev di alleggerire l'utilizzo di sistemi missilistici di difesa più complessi, che invece verrebbero utilizzati per razzi e minacce aeree di più ampia portata.

Solo due mesi fa l'amministratore delegato della Rheinmetall Italia, Alessandro Ercolani, ascoltato in Commissione Difesa alla Camera, aveva spiegato che in un anno di conflitto in Ucraina si erano consumate «due volte l'intera produzione di munizionamento degli Usa e dell'Ue. In Italia - per Ercolani - serviranno fino a due anni per recuperare il quantitativo di munizionamento tra le scorte nei magazzini. L'investimento riguarda decine di milioni di euro».

Un altro rumour che coinvolgeva il nostro Paese nelle forniture militari era stato invece smentito qualche mese fa e riguardava le ipotesi di alcuni media tedeschi, secondo cui alcuni vecchi tank Leopard 1 già dismessi nei magazzini italiani sarebbero stati riconvertiti in Svizzera. Secondo alcune fonti, oltre alle limitazioni delle norme svizzere, quei carri armati sarebbero però stati accantonati per questioni di carattere ambientale e resi anche militarmente non impiegabili.